На Западе напомнили Макрону и Стармеру о словах Лаврова

Боуз напомнил Макрону, что Россия против европейских миротворцев на Украине

Ирландский журналист Чей Боуз напомнил, что Россия выступает против размещения на Украине европейских миротворцев. Об этом он написал в X.

Западный журналист выложил в соцсети запись выступления министра иностранных дел России Сергея Лаврова, в ходе которого он заявил, что Москва считает недопустимым размещение на Украине европейских миротворцев. Боуз призвал президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера обратить внимание на слова главы МИД России.

«Послушайте это, и послушайте внимательно», — написал журналист, обращаясь к Макрону и Стармеру.

Лавров ранее заявил, что появление военного контингента Североатлантического альянса на Украине будет означать вовлечение стран НАТО в прямой конфликт с Россией. По словам министра, такой сценарий украинского конфликта невозможно допустить.

Перед этим стало известно, что Макрон вместе со Стармером подготовили план по Украине. Главы стран предложили «перемирие в воздухе, на море и в отношении энергетической инфраструктуры», подразумевающее прекращение огня на один месяц. При этом на втором этапе на Украину будут введены миротворцы.