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10:52, 7 марта 2025Наука и техникаЭксклюзив

Полковник раскрыл особенности ударивших по Украине российских «Калибров»

Полковник Матвийчук: Способных бороться с российскими «Калибрами» средств мало
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Средства, которые способны бороться с российскими крылатыми ракетами «Калибр», у Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть, но их мало, рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Особенности ударившего по Украине оружия, по данным Telegram-каналов, специалист раскрыл в беседе с «Лентой.ру».

«Ракета "Калибр" — это ракета последнего поколения. Она имеет осколочно-фугасную боевую часть, бетонную боевую часть и кумулятивную боевую часть. На сегодняшний день средства, которые бы боролись с "Калибром" есть, но их ничтожно мало. С ними может бороться американский Patriot. Но ракет очень мало, они из берегут. Так что практически никакого ущерба они нашим налетам ракет "Калибр" не причиняют», — высказался Матвийчук.

Ранее появилась информация, что Вооруженные силы (ВС) России наносят по Украине удар крылатыми ракетами «Калибр». Об этом сообщает Telegram-канал «Повернутые на войне», ссылаясь на украинские мониторинговые группы.

Утверждается, что ракеты были запущены кораблями Военно-морского флота России. Военный блогер Кирилл Федоров подтвердил, что «десять больших белых самолетов и Черноморский флот совершили пуски подарков».

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