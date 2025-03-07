Посадка американского аппарата Athena на Луну пошла не по сценарию

Американский зонд Athena столкнулся с проблемами в ходе посадки на Луну

Американский космический зонд Athena, принадлежащий компании Intuitive Machines, совершил посадку на Луну, однако процесс пошел не по сценарию и аппарат мог приземлиться неправильно. Об этом рассказал генеральный директор компании Стив Альтемус, передает CNN.

«Пока мы не думаем, что находимся в правильном положении на поверхности Луны. У меня пока нет всех данных, чтобы точно сказать, где и каково положение аппарата», — сказал он.

По его словам, модуль точно находится на поверхности Луны, однако для выяснения его позиции команда ожидает получения снимков с зонда и с орбиты.

Ранее НАСА опубликовало первое фото, полученное модулем Blue Ghost 1 с поверхности Луны. Посадочный аппарат рассчитан на активную работу в течение двух лунных дней и нескольких часов лунной ночи.