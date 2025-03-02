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13:49, 2 марта 2025Наука и техника

Опубликовано первое фото Blue Ghost 1 с Луны

НАСА опубликовало первое фото модуля Blue Ghost 1 с Луны
Иван Потапов
Иван Потапов

Кадр: @nasa

НАСА опубликовало первое фото, полученное модулем Blue Ghost 1 с поверхности Луны. Снимок можно посмотреть на сайте американского космического агентства.

«Первое изображение, полученное лунным модулем Blue Ghost компании Firefly вскоре после подтверждения успешной посадки в Море Кризисов на ближней стороне Луны. Это вторая лунная доставка научных и технических инструментов НАСА в рамках инициативы Commercial Lunar Payload Services», — говорится в подписи к фото.

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Ранее НАСА сообщило, что модуль Blue Ghost 1 компании Firefly Aerospace в воскресенье, 2 марта, в 11:34 по московскому времени, успешно совершил мягкую посадку на поверхность Луны.

Ракета Falcon 9 с аппаратом Blue Ghost 1 стартовала с площадки комплекса 39A в Космическом центре имени Джона Кеннеди в штате Флорида (США) 15 января.

Посадочный аппарат Blue Ghost 1 рассчитан на активную работу в течение двух лунных дней и нескольких часов лунной ночи.

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