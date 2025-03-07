Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
10:36, 7 марта 2025Культура

Решение обвинительницы Оксимирона подать заявление на рэпера объяснили

Адвокат Ерохин: Рэпер Оксимирон должен извиниться и выплатить компенсацию
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: oxxxymiron. com / Globallookpress.com

Адвокат россиянки, заявившей об изнасиловании рэпером Оксимироном (Oxxxymiron, настоящее имя — Мирон Федоров) (внесен Минюстом России в реестр иноагентов), Константин Ерохин заявил, что обвинительница решила обратиться в правоохранительные органы, чтобы не оставлять дело «просто так». Его цитирует «Газета.Ru».

По его словам, исполнитель должен не только извиниться, но и компенсировать пострадавшим моральный вред. «Человек живет своей жизнью, нельзя это просто так оставить. Это опасно. Он не чувствует, что это плохо. Второй день пошел, он молчит — скорее всего, это [сексуальное насилие] было. Поэтому тут цель, чтобы его проверили. Очень надеюсь, что наши полицейские отреагируют», — заявил адвокат.

Ранее стало известно, что Константин Ерохин готовит заявление правоохранителям Англии в отношении Оксимирона.

До этого сообщалось, что россиянка обратилась с заявлением в Следственный комитет России с просьбой провести проверку в отношении рэпера. Она рассказала, что с 2008 года, когда ей было 13 лет, исполнитель начал вести с ней интимную переписку, а в 2011 году изнасиловал.

Сам Оксимирон отказался комментировать ситуацию.

    Обсудить
    Последние новости

    Россия ударила крылатыми ракетами по Украине. Что известно об атаке?

    Полковник раскрыл особенности ударивших по Украине российских «Калибров»

    Шаляпин рассказал о попытках инопланетян пробиться в его защитный кокон

    В Китае начали продажи автомобиля со встроенным дроном

    Внешность звезды «Очень странных дел» вновь подверглась спорам в сети

    Трамп оценил идею Макрона о ядерном зонтике для Европы

    Появились подробности о подготовленном армией России котле для ВСУ под Курском

    В России ответили на идею распространить на Украину статью о коллективной обороне НАТО

    В США нашли способ справиться с нехваткой яиц

    Министр МВД российского региона попросил освободить его от занимаемой должности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше