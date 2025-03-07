Решение обвинительницы Оксимирона подать заявление на рэпера объяснили

Адвокат Ерохин: Рэпер Оксимирон должен извиниться и выплатить компенсацию

Адвокат россиянки, заявившей об изнасиловании рэпером Оксимироном (Oxxxymiron, настоящее имя — Мирон Федоров) (внесен Минюстом России в реестр иноагентов), Константин Ерохин заявил, что обвинительница решила обратиться в правоохранительные органы, чтобы не оставлять дело «просто так». Его цитирует «Газета.Ru».

По его словам, исполнитель должен не только извиниться, но и компенсировать пострадавшим моральный вред. «Человек живет своей жизнью, нельзя это просто так оставить. Это опасно. Он не чувствует, что это плохо. Второй день пошел, он молчит — скорее всего, это [сексуальное насилие] было. Поэтому тут цель, чтобы его проверили. Очень надеюсь, что наши полицейские отреагируют», — заявил адвокат.

Ранее стало известно, что Константин Ерохин готовит заявление правоохранителям Англии в отношении Оксимирона.

До этого сообщалось, что россиянка обратилась с заявлением в Следственный комитет России с просьбой провести проверку в отношении рэпера. Она рассказала, что с 2008 года, когда ей было 13 лет, исполнитель начал вести с ней интимную переписку, а в 2011 году изнасиловал.

Сам Оксимирон отказался комментировать ситуацию.