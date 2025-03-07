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12:34, 7 марта 2025Россия

Россиянин годами избивал жену и четверых детей

Житель Дагестана годами избивал жену и четверых детей
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В селе Карланюрт в Дагестане мужчина годами избивал жену и четверых детей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Gor.

По данным российского издания, больше всего побоям подвергался десятилетний мальчик. Брату женщины удалось изолировать сестру и племянников от агрессора.

Дагестанца задержали и привезли на допрос в один из отделов полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, разузнал Mash Gor.

До этого стало известно, что жительница Санкт-Петербурга зажимала пальцы 15-летней дочери в плойке и поплатилась. Девочка сбежала из дома и рассказала о насилии — родительница попала под проверку.

Еще раньше жительница Омской области жестоко избила 11-месячного сына из-за того, что тот испачкался.

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