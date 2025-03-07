Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:19, 7 марта 2025Россия

Россиянин в разговоре с губернатором обвинил себя в аварии с шестью погибшими

Гладков: Водитель микроавтобуса обвинил себя в аварии в Новооскольском округе
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Павел Колядин / РИА Новости

Водитель микроавтобуса, попавшего в аварию с шестью погибшими в Новооскольском округе Белгородской области, обвинил себя в происшествии. Об это сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По словам чиновника, в разговоре с ним россиянин назвал себя виновником аварии. «Хотя я бы не делал такие выводы, потому что понимаю, в каком шоковом состоянии он находился. Вокруг лежали погибшие жители, и слова, конечно, требуют перепроверки. Я думаю, что следственные органы разберутся в причинах», — написал он.

Гладков также уточнил, что, помимо шестерых погибших в ДТП, еще четверо получили ранения. Состояние одного из них оценивается как тяжелое.

Губернатор сообщил о столкновении микроавтобуса и автобуса на дороге, ведущей к Новому Осколу, вечером 6 марта. По его данным, в одном из транспортных средств находились 11 жителей региона. Гладков также опубликовал видео с места аварии.

Ранее в Керчи произошла смертельная авария с участием скорой помощи. Как стало известно, автомобиль экстренной службы не пропустил иномарку. В результате транспорт медиков врезался в столб.

    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о прорыве армией России фронта в Курской области и угрозе ВСУ котлом

    Трамп рассказал о полномочиях Маска в принятии решений по кадровым вопросам

    Российский банк стал угрожать коллекторами бойцу СВО

    Решение обвинительницы Оксимирона подать заявление на рэпера объяснили

    Последствия введения «стандарта от застройщика» оценили

    Под Москвой школьники попробовали снеки из Tik-Tok и оказались в больнице

    Популярная актриса 20 лет испытывала боль из-за женского заболевания

    Из десяти часов саммита ЕС Украине посвятили только 15 минут

    Одного из участников избиения таксиста-инвалида задержали в российском регионе

    Россиянка рассказала Путину, как в одиночку вынесла тело мужа с поля боя. Президент заявил, что такие истории достойны экранизации

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше