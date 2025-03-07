Россиянин в разговоре с губернатором обвинил себя в аварии с шестью погибшими

Гладков: Водитель микроавтобуса обвинил себя в аварии в Новооскольском округе

Водитель микроавтобуса, попавшего в аварию с шестью погибшими в Новооскольском округе Белгородской области, обвинил себя в происшествии. Об это сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По словам чиновника, в разговоре с ним россиянин назвал себя виновником аварии. «Хотя я бы не делал такие выводы, потому что понимаю, в каком шоковом состоянии он находился. Вокруг лежали погибшие жители, и слова, конечно, требуют перепроверки. Я думаю, что следственные органы разберутся в причинах», — написал он.

Гладков также уточнил, что, помимо шестерых погибших в ДТП, еще четверо получили ранения. Состояние одного из них оценивается как тяжелое.

Губернатор сообщил о столкновении микроавтобуса и автобуса на дороге, ведущей к Новому Осколу, вечером 6 марта. По его данным, в одном из транспортных средств находились 11 жителей региона. Гладков также опубликовал видео с места аварии.

Ранее в Керчи произошла смертельная авария с участием скорой помощи. Как стало известно, автомобиль экстренной службы не пропустил иномарку. В результате транспорт медиков врезался в столб.