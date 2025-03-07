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07:08, 7 марта 2025Силовые структуры

Соучастникам хищения у Волочковой запросили до 20 лет тюрьмы

ТАСС: Прокурор просит сроки до 20 лет для соучастников хищения у Волочковой
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress

Представитель гособвинения попросил приговорить руководителей брокерской компании QBF, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере, к сроку до 20 лет лишения свободы. Об этом пишет ТАСС.

«В ходе прений сторон государственный обвинитель попросил назначить подсудимым наказание в виде лишения свободы на срок от 14 до 20 лет», — сообщил собеседник агентства.

По данным следствия, сотрудники брокерской компании находили состоятельных клиентов, которых убеждали передавать им в доверительное управление крупные денежные суммы, обещая высокий процент дохода, однако полученные деньги похищали. Потерпевшим причинен ущерб, исчисляемый несколькими сотнями миллионов рублей. Одной из них признана балерина Анастасия Волочкова, которая лишилась 1,7 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что QBF действовала в восьми регионах страны с декабря 2011-го по май 2021 года. Всего за десять лет фигурантам дела удалось похитить у потерпевших более двух миллиардов рублей.

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