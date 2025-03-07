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14:26, 7 марта 2025Спорт

В Британии захотели судиться с Абрамовичем из-за денег от продажи «Челси»

В Британии подадут в суд на Романа Абрамовича из-за денег от продажи «Челси»
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Роман Абрамович

Роман Абрамович. Фото: Tony O'Brien / Reuters

В Британии захотели судиться с российским миллиардером Романом Абрамовичем из-за денег от продажи футбольного клуба «Челси». Об этом сообщает The Guardian.

«С самим Абрамовичем существуют принципиальные разногласия по поводу того, на что могут быть потрачены деньги, и, похоже, закон будет единственным способом решить эту проблему», — заявил источник в правительстве. По информации The Guardian, чиновники хотят направить более двух миллиардов фунтов стерлингов, которые в настоящее время размещены на банковском счете одной из компаний Абрамовича, на помощь Украине.

В мае 2022 года Абрамович продал клуб консорциуму американского бизнесмена Тодда Боэли. Сумма сделки составила 5,33 миллиарда долларов. Россиянин был вынужден расстаться с командой, так как попал под санкции правительства Великобритании. После этого клуб не завоевал ни одного трофея.

Абрамович купил «Челси» в 2003 году. За это время клуб пять раз стал чемпионом Англии и дважды — победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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