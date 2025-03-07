В Латакию и Тартус направили подкрепление после столкновений со сторонниками Асада

SANA: Власти Сирии направили подкрепление в Латакию и Тартус после столкновений

Новые власти Сирии направили подкрепление в Латакию и Тарус после столкновений сил безопасности со сторонниками бывшего президента страны Башара Асада. Об этом сообщает агентство SANA.

По словам собеседника агентства, к дислокации в провинциях приступили силы дополнительных подразделений Минобороны и МВД Сирии «для оказания помощи силам управления госбезопасности САР».

SANA со ссылкой на источник в госбезопасности также сообщает, что в провинциях начали операции по поиску сторонников бывшего сирийского лидера и тех, кто оказывал им помощь. «Советуем гражданам оставаться дома и немедленно сообщать о любых подозрительных перемещениях», — заявил собеседник агентства, призвав желающих сложить оружие и обратиться в ближайший пункт сил безопасности.

Ранее стало известно, что сирийские силовики убили бывшего главу службы воздушной разведки Ибрагима Хувейджа. По его данным, Хувейджа был ликвидирован в ходе операции в Джебле в провинции Латакия. В материале отмечается, что его обвиняют «в сотнях убийств» в период президентства Хафеза Асада.

6 марта в Сирии началось восстание сторонников свергнутого президента страны Башара Асада против организации «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России), захватившей власть. Сообщалось, что бойцы «Военного совета по освобождению Сирии» захватили авиабазу Истамо, откуда прежде вылетели вертолеты Ми-24 нового правительства.