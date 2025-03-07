Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:11, 7 марта 2025Мир

В Латакию и Тартус направили подкрепление после столкновений со сторонниками Асада

SANA: Власти Сирии направили подкрепление в Латакию и Тартус после столкновений
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Reuters

Новые власти Сирии направили подкрепление в Латакию и Тарус после столкновений сил безопасности со сторонниками бывшего президента страны Башара Асада. Об этом сообщает агентство SANA.

По словам собеседника агентства, к дислокации в провинциях приступили силы дополнительных подразделений Минобороны и МВД Сирии «для оказания помощи силам управления госбезопасности САР».

SANA со ссылкой на источник в госбезопасности также сообщает, что в провинциях начали операции по поиску сторонников бывшего сирийского лидера и тех, кто оказывал им помощь. «Советуем гражданам оставаться дома и немедленно сообщать о любых подозрительных перемещениях», — заявил собеседник агентства, призвав желающих сложить оружие и обратиться в ближайший пункт сил безопасности.

Ранее стало известно, что сирийские силовики убили бывшего главу службы воздушной разведки Ибрагима Хувейджа. По его данным, Хувейджа был ликвидирован в ходе операции в Джебле в провинции Латакия. В материале отмечается, что его обвиняют «в сотнях убийств» в период президентства Хафеза Асада.

6 марта в Сирии началось восстание сторонников свергнутого президента страны Башара Асада против организации «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России), захватившей власть. Сообщалось, что бойцы «Военного совета по освобождению Сирии» захватили авиабазу Истамо, откуда прежде вылетели вертолеты Ми-24 нового правительства.

    Обсудить
    Последние новости

    Россия ударила крылатыми ракетами по Украине. Что известно об атаке?

    Орбан назвал угрозой безопасности вступление Украины в ЕС

    В России осужденный за взятку депутат вернется домой после службы в «Ахмате»

    Ушедший гулять подросток нашелся в российском городе спустя 18 лет

    В Раде заявили о возможности физического устранения Зеленского

    Google оштрафовали в России из-за алкоголя

    Названы важные привычки для поддержания здоровья

    Российские школьники сняли на видео смотрящего порно на уроке учителя

    Вопрос о поддержке Украины на саммите ЕС встретили гробовым молчанием

    Звезда сериала «Спасатели Малибу» найдена мертвой в своем доме

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше