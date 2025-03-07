В России заявили о нежелании Венгрии конфликтовать с США

Аналитик Бордачев: Венгрия против заявления ЕС по Украине из-за страха перед США

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не хочет вступать в противостояние с президентом США Дональдом Трампом, поэтому Будапешт отказался поддерживать заявление Европейского союза (ЕС) по Украине. Такое мнение выразил программный директор дискуссионного клуба «Валдай» Тимофей Бордачев, его цитирует газета «Взгляд».

«Будапешт не хочет идти наперекор США и раздражать главу Белого дома», — сказал эксперт, добавив, что для Венгрии пока не просматривается последствий со стороны ЕС за «непослушание».

Бордачев также прокомментировал позицию европейских стран по Украине, не исключив, что Европа может намеренно изображать «плохого полицейского», чтобы на их фоне Соединенные Штаты во главе с Дональдом Трампом казались лучше, и Россия пошла на переговоры с Вашингтоном.

С другой стороны, нельзя исключать, что Евросоюз просто пытается играть деструктивную роль на фоне попыток урегулировать конфликт на Украине Тимофей Бордачев программный директор дискуссионного клуба «Валдай»

ЕС ранее отложил принятие заявления по Украине в связи с тем, что Венгрия выступила против. При этом документ поддержали главы 26 государств. Орбан в свою очередь заявил, что вступление Украины в ЕС будет означать угрозу общественной безопасности.