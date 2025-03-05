«Фригидная Европа, сидящая на горбе Штатов». Медведев высказался о заговоре против Трампа и продолжении СВО

Медведев 7 раз оскорбил Зеленского и Европу в одном посте

В Европе зреет настоящий глобалистский заговор против главы Белого дома Дональда Трампа, а украинский лидер Владимир Зеленской теперь ищет нового покровителя в лице ЕС. Ситуацию, сложившуюся на фоне скандала в Овальном кабинете, прокомментировал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. В своем посте он семь раз оскорбил Зеленского и лидеров Европы.

По словам зампреда Совбеза, Зеленский «достал» Трампа и его команду, поэтому ему «была устроена показная "лютая выволочка" в Овальном кабинете».

Адресат — все, кто вокруг. Собственное население, которое хочет решения назревших внутренних проблем. Фригидная Европа, сидящая на горбе Штатов. И наша страна — типа, смотрите, мы готовы к переговорам, но можем применить силу к любому, даже к своим выкормышам Дмитрий Медведев зампред Совбеза России

Медведев отметил, что Европа показала «свои вставные зубы», пригрев Зеленского. Он также назвал прошедший в Лондоне саммит пустышкой и скептически отнесся к «европлану» по украинскому урегулированию. Примечательно, что в своем посте зампред Совбеза несколько раз жестко высказался в адрес украинского президента и европейских лидеров. В частности, лидеров Евросоюза политик охарактеризовал как «убогих европейских покровителей [Зеленского]».

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Медведев высказался о заговоре против Трампа

По словам Медведева, американский лидер усилил давление на Киев, приостановив военную помощь, хотя этот жест, считает он, больше символический. Администрация США хотела посмотреть, как скоро Зеленский и Европа будут просить прощения, что вскоре и случилось.

Притом что в Европе зреет настоящий глобалистский антитрамповский заговор, который может иметь и вполне непредсказуемые последствия, вплоть до кризиса внутри НАТО Дмитрий Медведев зампред Совбеза России

Вместе с тем политик допустил возобновление военной помощи США Киеву. По его мнению, США сделают это в случае подписания сделки по минералам. «Выступая в Конгрессе, Трамп удовлетворенно заявил, что получил от наказанного им киевского главаря покаянное обращение о готовности к переговорам», — написал Медведев.

Резюмируя, Медведев отметил, что специальная военная операция продолжается, Российская армия наступает. Главной задачей он назвал нанесение максимального поражения противнику «на земле».

Кремль оценил приостановку военной помощи США Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что это может стать лучшим вкладом в дело мира. Он указал, что Москва приветствует любые усилия по урегулированию конфликта на Украине. В то же время, по словам официального представителя Кремля, детали решения США о приостановке военной помощи «еще предстоит узнать».

Кроме того, Песков отметил, что Украина потеряет большую часть боеприпасов и техники, если США приостановят поставки. Отсутствие помощи от Вашингтона также может подвигнуть Киев склониться в сторону урегулирования ситуации мирными средствами, добавил пресс-секретарь президента.

Между тем издание Politico со ссылкой на слова украинских чиновников писало, что пауза в предоставлении военной помощи делает Украину уязвимой для воздушных атак. Из-за прекращения поставок снарядов для зенитных ракетных комплексов Patriot республика не сможет ничего противопоставить ударам российских баллистических ракет, указывалось в материале.