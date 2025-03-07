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06:19, 7 марта 2025Россия

В российском регионе отразили атаку ВСУ

Врио Ростовского губернатора Слюсарь: Средства ПВО отразили атаку дронов ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: David W Cerny / Reuters

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 7 марта отразили атаку беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Усть-Донецком районе Ростовской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

По данным оперативных служб, в результате никто не пострадал. Разрушений на земле нет.

Ранее в марте на нефтепроводе в ростовском поселке Чертково произошел пожар. Возгорание началось после атаки беспилотников. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС.

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