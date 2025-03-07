В Совфеде прокомментировали призыв Трампа об отказе от ядерного оружия

Сенатор Климов: Идея Трампа об отказе от ядерного оружия вряд ли осуществима

Идея президента США Дональда Трампа об отказе от ядерного оружия вряд ли осуществима. Такое мнение выразил зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов, чьи слова приводит «Ридус».

Трамп призвал избавить мир от ядерного оружия и заявил о своем желании начать переговоры с Россией о денуклеаризации. Он отметил, что ядерные арсеналы достигли «сумасшедшей» мощности, и было бы здорово, если бы все страны избавились от этого типа оружия.

«Ядерное оружие — это инструмент сдерживания. Не будь у России ядерных боеголовок, нас давно постигла бы трагедия», — сказал сенатор.

По его словам, на данный момент ядерным оружием обладает большое количество государств. При этом 90 процентов боеголовок находится в арсеналах России и США. Политик добавил, что, в случае, если Москва и Вашингтон договорятся о сокращении числа боеприпасов, этому примеру вряд ли последуют остальные страны.

Ранее президент России Владимир Путин ответил на возможные обвинения в «бряцании» России ядерным оружием. По его словам, обновление Россией ядерной доктрины подразумевает под собой политику ядерного сдерживания, а не «бряцанье» оружием.