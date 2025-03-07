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13:34, 7 марта 2025Мир

В Вашингтоне оценили назначение Дарчиева послом России в США

WP: Вашингтон положительно оценивает назначение Дарчиева послом России в США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Вашингтон положительно оценивает назначение Александра Дарчиева послом России в США. Об этом пишет The Washington Post (WP).

«Россия назначила Александра Дарчиева, опытного дипломата, получившего высокие оценки от официальных лиц США, своим послом в Вашингтоне», — отмечает журналист издания.

WP оценило влияние назначения Дарчиева послом России в США на развитие отношений двух стран. Подчеркивается, что решение было принято на фоне начавшейся «перезагрузки» в отношениях после переговоров в Эр-Рияде и положительно повлияло на перспективы урегулирования конфликта на Украине.

Ранее член Российского совета по международным делам (РСМД) Константин Худолей объяснил в комментарии «Ленте.ру» цель переговоров делегаций России и США в Стамбуле перед назначением Дарчиева на должность. Политолог подчеркнул, что Россия и США не могут сейчас договориться по каким-либо вопросам без восстановления полноценных отношений.

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