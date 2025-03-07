Жительница рассказала о помощи военным от прятавшихся по подвалам от ВСУ курян

РИА Новости: Жители Николаево-Дарьино готовы были делиться с бойцами ВС РФ всем

Жители населенного пункта Николаево-Дарьино в Курской области, которые полгода прятались по подвалам от Вооруженных сил Украины (ВСУ) готовы были всем поделиться с российскими солдатами. Об этом рассказала местная жительница на опросе военных следователей, ее цитирует РИА Новости.

«Баранов Александр, когда зашли наши военнослужащие, а он пошел к себе домой за зерном, зашел в подвал и [увидел там] наших ребят. Под дронами, под прилетами он набрал воды и понес ребятам», — сказала местная жительница.

Она вспомнила, как мужчина приходил к жителям и говорил, что он сам готов остаться голодным, но должен передать все российским военным. Бойцы Вооруженных сил (ВС) России, конечно, не брали ничего, однако им предложили все, что можно, добавила женщина. Другая же жительница, например, всегда старалась сделать военнослужащим горячий чай.

Ранее жительница Николаево-Дарьино рассказала, что у них не было возможности покинуть населенный пункт. Она скрывалась в подвале с пожилыми мамой и тещей больше полугода — с момента вторжения ВСУ в Курскую область и до 15 февраля.

О контроле над Николаево-Дарьино стало известно в конце января. Населенный пункт расположен на границе с Сумской областью Украины, поэтому служил важным логистическими узлом для снабжения противника боеприпасами и провизией на курском направлении. Здесь украинские подразделения создали сеть опорных пунктов, разместили артиллерию и бронетехнику в соседних лесополосах.