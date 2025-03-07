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17:29, 7 марта 2025Культура

Звезда фильмов Гайдая выступила против дипфейка Георгия Вицина

Актриса Наталья Селезнева выступила против создания дипфейка Георгия Вицина
Ольга Коровина
Наталья Селезнёва

Наталья Селезнёва. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Народная артистка России Наталья Селезнева выступила против «оживления» актера Георгия Вицина с помощью дипфейк-технологий. Ее слова приводит «Абзац».

«Это все от лукавого. Я была против, когда сделали фильм с ожившим на экране Юрием Никулиным. Я также категорически против дипфейка Георгия Вицина», — заявила звезда фильмов «Операция "Ы" и другие приключения Шурика» и «Иван Васильевич меняет профессию» режиссера Леонида Гайдая.

По мнению Селезневой, в применении искусственного интеллекта на съемках нет ничего хорошего. «Современные технологии не заменят живого человека», — считает артистка.

В 2024 году образ народного артиста СССР Юрия Никулина появился в фильме «Манюня: Приключения в Москве». Поклонники актера раскритиковали решение «оживить» его с помощью нейросети, однако продюсер Гевонд Андреасян сообщил, что создатели картины получили разрешение от семьи артиста на использование его образа. При этом изображение Никулина запретили использовать в промокампании.

Ранее внучка Людмилы Гурченко Елена Королева выступила категорически против создания дипфейка актрисы в новых фильмах.

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