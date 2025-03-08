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22:59, 8 марта 2025Спорт

Дима Билан оценил спортивное будущее сына Плющенко

Дима Билан заявил, что Плющенко и Рудковская верят в спортивное будущее сына
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российский певец Дима Билан оценил спортивное будущее сына продюсера Яны Рудковской и двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александра Плющенко. Его слова приводит РИА Новости.

Артист заявил, что Плющенко и Рудковская верят в будущее их сына. «Детей куда отдают? Туда, во что верят», — посчитал Билан.

Ранее Рудковская раскритиковала выступление сына Александра на всероссийском турнире «Вологодские узоры». Продюсер заявила, что недовольна выступлением сына в произвольной программе, так как он совершил множество ошибок.

Александр Плющенко — старший сын Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской. 12-летний фигурист, известный в социальных сетях как Гном Гномыч, также принимает участие в ледовых шоу.

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