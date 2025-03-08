Глава «Зенита» призвал оценить поведение болельщиков во время матча РПЛ

Председатель совета директоров футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев призвал оценить поведение болельщиков во время матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против воронежского «Факела». Его слова приводит РИА Новости.
Медведев остался недоволен удалением полузащитника сине-бело-голубых Вендела за показанный в сторону трибун средний палец. «Вы сначала разберите поведение псевдоболельщиков», — заявил глава «Зенита».
Встреча между «Зенитом» и «Факелом» прошла ранее 8 марта и завершилась со счетом 2:0 в пользу петербуржцев. На 74-й минуте у «Зенита» красную карточку за неспортивное поведение получил Вендел. Бразилец продемонстрировал средний палец в сторону болельщиков. Позднее главный тренер Зенита Сергей Семак заявил, что футболиста провоцировали игроки и фанаты «Факела».
«Зенит» набрал 43 очка и догнал лидирующий «Краснодар». «Факел» остается аутсайдером РПЛ и с 14 очками находится на 15-й позиции.