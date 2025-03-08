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20:23, 8 марта 2025Спорт

Глава «Зенита» призвал оценить поведение болельщиков во время матча РПЛ

Глава «Зенита» Медведев призвал оценить поведение болельщиков во время матча РПЛ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Председатель совета директоров футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев призвал оценить поведение болельщиков во время матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против воронежского «Факела». Его слова приводит РИА Новости.

Медведев остался недоволен удалением полузащитника сине-бело-голубых Вендела за показанный в сторону трибун средний палец. «Вы сначала разберите поведение псевдоболельщиков», — заявил глава «Зенита».

Встреча между «Зенитом» и «Факелом» прошла ранее 8 марта и завершилась со счетом 2:0 в пользу петербуржцев. На 74-й минуте у «Зенита» красную карточку за неспортивное поведение получил Вендел. Бразилец продемонстрировал средний палец в сторону болельщиков. Позднее главный тренер Зенита Сергей Семак заявил, что футболиста провоцировали игроки и фанаты «Факела».

«Зенит» набрал 43 очка и догнал лидирующий «Краснодар». «Факел» остается аутсайдером РПЛ и с 14 очками находится на 15-й позиции.

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