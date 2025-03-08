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18:26, 8 марта 2025Спорт

Олимпийский чемпион назвал повторение рекорда Вяльбе норвежцем нелегитимным

Олимпийский чемпион Васильев назвал повторение рекорда Вяльбе Клебо нелегитимным
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Йоханнес Клебо

Йоханнес Клебо. Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал рекорд норвежского биатлониста Йоханнеса Клебо по количеству золотых медалей, выигранных на одном чемпионате мира. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

Спортсмен назвал повторение рекорда главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе норвежцем нелегитимным. «На чемпионате мира нет Александра Большунова, других российских лыжников», — заявил он.

Ранее Клебо одержал победу в марафоне на 50 километров на чемпионате мира-2025 в Тронхейме (Норвегия). Спортсмен преодолел дистанцию за 1 час, 57 минут и 47,1 секунды.

Клебо выиграл шестую гонку на нынешнем чемпионате мира и побил рекорд Вяльбе. Россиянка в 1997 году завоевала пять золотых медалей на ЧМ.

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