Олимпийский чемпион назвал повторение рекорда Вяльбе норвежцем нелегитимным

Олимпийский чемпион Васильев назвал повторение рекорда Вяльбе Клебо нелегитимным

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал рекорд норвежского биатлониста Йоханнеса Клебо по количеству золотых медалей, выигранных на одном чемпионате мира. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

Спортсмен назвал повторение рекорда главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе норвежцем нелегитимным. «На чемпионате мира нет Александра Большунова, других российских лыжников», — заявил он.

Ранее Клебо одержал победу в марафоне на 50 километров на чемпионате мира-2025 в Тронхейме (Норвегия). Спортсмен преодолел дистанцию за 1 час, 57 минут и 47,1 секунды.

Клебо выиграл шестую гонку на нынешнем чемпионате мира и побил рекорд Вяльбе. Россиянка в 1997 году завоевала пять золотых медалей на ЧМ.

