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15:52, 8 марта 2025Спорт

Клебо побил рекорд Вяльбе по числу побед на одном чемпионате мира

Йоханнес Клебо побил рекорд Елены Вяльбе по числу побед на одном чемпионате мира
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Gorm Kallestad / NTB / Reuters

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо одержал победу в марафоне на 50 километров на чемпионате мира-2025 в Тронхейме (Норвегия). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Норвежский спортсмен преодолел дистанцию за 1 час, 57 минут и 47,1 секунды. Второе место завоевал швед Вильям Порома, проигравший победителю 2,1 секунды. Тройку сильнейших замкнул еще один норвежец — Симен Хегстад Крюгер с отставанием 8,5 секунды.

Клебо выиграл шестую гонку на нынешнем чемпионате мира и побил рекорд главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе, которая в 1997 году завоевала пять золотых медалей на ЧМ.

6 марта Клебо установил мировой рекорд по числу побед на мировых первенствах. Он обошел по этому показателю соотечественника Петтера Нортуга, в активе которого 13 золотых медалей.

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