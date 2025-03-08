Клебо побил рекорд Вяльбе по числу побед на одном чемпионате мира

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо одержал победу в марафоне на 50 километров на чемпионате мира-2025 в Тронхейме (Норвегия). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Норвежский спортсмен преодолел дистанцию за 1 час, 57 минут и 47,1 секунды. Второе место завоевал швед Вильям Порома, проигравший победителю 2,1 секунды. Тройку сильнейших замкнул еще один норвежец — Симен Хегстад Крюгер с отставанием 8,5 секунды.
Клебо выиграл шестую гонку на нынешнем чемпионате мира и побил рекорд главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе, которая в 1997 году завоевала пять золотых медалей на ЧМ.
6 марта Клебо установил мировой рекорд по числу побед на мировых первенствах. Он обошел по этому показателю соотечественника Петтера Нортуга, в активе которого 13 золотых медалей.