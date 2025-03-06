Норвежец Клебо установил мировой рекорд

Норвежский лыжник Клебо стал рекордсменом среди мужчин по числу побед на ЧМ

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо установил мировой рекорд. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Клебо завоевал 14-ю золотую медаль на чемпионатах мира, победив в эстафете в составе сборной Норвегии. Лыжник выступал на последнем этапе.

28-летний Клебо стал рекордсменом среди мужчин по числу побед на мировых первенствах. Он обошел по этому показателю соотечественника Петтера Нортуга, в активе которого 13 медалей.

Чемпионат мира по лыжным гонкам пройдет в норвежском Тронхейме с 26 февраля по 9 марта. Россияне не допущены к международным турнирам по решению Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).