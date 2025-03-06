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18:02, 6 марта 2025Спорт

Норвежец Клебо установил мировой рекорд

Норвежский лыжник Клебо стал рекордсменом среди мужчин по числу побед на ЧМ
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Hendrik Schmidt / dpa / Globallookpress.com

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо установил мировой рекорд. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Клебо завоевал 14-ю золотую медаль на чемпионатах мира, победив в эстафете в составе сборной Норвегии. Лыжник выступал на последнем этапе.

28-летний Клебо стал рекордсменом среди мужчин по числу побед на мировых первенствах. Он обошел по этому показателю соотечественника Петтера Нортуга, в активе которого 13 медалей.

Чемпионат мира по лыжным гонкам пройдет в норвежском Тронхейме с 26 февраля по 9 марта. Россияне не допущены к международным турнирам по решению Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

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