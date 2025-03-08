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05:25, 8 марта 2025Интернет и СМИ

В Британии раскрыли план США на переговоры по Украине

Меркурис: США решили изолировать Украину от Европы на время переговоров
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / Global Look Press

США выбрали Саудовскую Аравию в качестве площадки для переговоров с Украиной из-за того, что это позволит изолировать Киев от Европы. Планы Вашингтона раскрыл британский аналитик Александр Меркурис на своей YouTube-канале.

«Почему Эр-Рияд, почему не Париж или Рамштайн? Я думаю, что американцы опасаются того, что украинцы будут в тесном контакте с европейцами, которые, несомненно, будут давить на Вашингтон», — объяснил решение США Меркурис.

Он отметил, что изоляция Украины от Европы «говорит о важности грядущих переговоров».

Переговоры Киева и Вашингтона по урегулированию конфликта состоятся в столице Саудовской Аравии в среду, 12 марта. США на переговорах представят госсекретарь Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф.

Позднее американская журналистка Джеки Генрих сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский отказался ехать в Эр-Рияд на переговоры с США.

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