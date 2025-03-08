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10:32, 8 марта 2025Забота о себеЭксклюзив

Врач развеяла миф о женских гормонах

Врач Севастьянова: Гормон эстроген защищает от сердечно-сосудистых рисков
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Эндокринолог, эксперт проекта «Деменция.net» Наталья Севастьянова развеяла распространенный миф о гормонах. О том, какое популярное мнение об этих биологически активных веществах не соответствует действительности, она рассказала в разговоре «Лентой.ру».

Хотя гормоны часто делят на «мужские» и «женские», все они присутствуют в организме каждого человека, отметила врач. Она уточнила, что в зависимости от пола меняется только их концентрация.

По словам Севастьяновой, гормон эстроген, который считается женским, поддерживает эластичность кожи и сосудов и защищает от сердечно-сосудистых рисков. «Его больше в организме женщин и, к слову, именно поэтому у представителей сильного пола инфаркты случаются чаще», — отметила доктор.

Гормон прогестерон, который особенно важен в период беременности, нужен не только для репродуктивной функции, но и для спокойствия и качественного сна. «Здоровый сон — основа профилактики когнитивных нарушений. Если человек плохо спит, сложно говорить о хорошей работе мозга», — подчеркнула Севастьянова.

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Врач добавила, что нормальный уровень эстрогена и прогестерона необходим и для женщин, и для мужчин. «Баланс гормонов критически важен для здоровья», — заключила доктор.

Ранее уролог-андролог Андрей Кондрашов перечислил признаки дефицита тестостерона у мужчин. По его словам, на недостаток этого гормона указывают постоянное чувство усталости, вялость, раздражительность, общая слабость.

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