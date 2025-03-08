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14:21, 8 марта 2025Спорт

Выступавшая за СССР 49-летняя гимнастка победила на этапе Кубка мира

49-летняя гимнастка Чусовитина победила в опорном прыжке на этапе Кубка мира
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Узбекская гимнастка Оксана Чусовитина, выступавшая за сборную СССР, победила в опорном прыжке на этапе Кубка мира в Баку. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Судьи оценили выступление спортсменки в 13,516 балла. Второе место заняла представительница Словении Тея Белак, тройку сильнейших замкнула ее соотечественница Тьяса Кисселеф (13,283).

23 февраля Чусовитина завоевала бронзу на этапе Кубка мира в Котбусе (Германия). Она стала третьей также в опорном прыжке.

Чусовитина выступает на профессиональном уровне с 1990 года. Она вошла в историю как единственная гимнастка, выступившая на восьми Олимпийских играх (1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020).

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