Выступавшая за СССР 49-летняя гимнастка победила на этапе Кубка мира

49-летняя гимнастка Чусовитина победила в опорном прыжке на этапе Кубка мира

Узбекская гимнастка Оксана Чусовитина, выступавшая за сборную СССР, победила в опорном прыжке на этапе Кубка мира в Баку. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Судьи оценили выступление спортсменки в 13,516 балла. Второе место заняла представительница Словении Тея Белак, тройку сильнейших замкнула ее соотечественница Тьяса Кисселеф (13,283).

23 февраля Чусовитина завоевала бронзу на этапе Кубка мира в Котбусе (Германия). Она стала третьей также в опорном прыжке.

Чусовитина выступает на профессиональном уровне с 1990 года. Она вошла в историю как единственная гимнастка, выступившая на восьми Олимпийских играх (1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020).