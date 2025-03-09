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01:17, 9 марта 2025Бывший СССР

На Украине допустили срыв переговоров Зеленским

Депутат Рады Дубинский заявил, что Зеленский попытается сорвать переговоры
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Global Look Press

Владимир Зеленский будет всеми способами пытаться сорвать переговоры, но его же окружение не даст ему этого сделать. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Вы спрашиваете — будет ли Зеленский срывать переговоры? Конечно, будет; для него власть это выживание, плюс он маниакально одержим», — подчеркнул политик.

Дубинский отметил, что публичные действия Зеленского расходятся с его истинными мотивами.

Ранее сообщалось, что Зеленский отказался ехать в Эр-Рияд на переговоры с США. Встреча Киева и Вашингтона по урегулированию конфликта состоится в столице Саудовской Аравии в среду, 12 марта.

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