На Украине допустили срыв переговоров Зеленским

Владимир Зеленский будет всеми способами пытаться сорвать переговоры, но его же окружение не даст ему этого сделать. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.
«Вы спрашиваете — будет ли Зеленский срывать переговоры? Конечно, будет; для него власть это выживание, плюс он маниакально одержим», — подчеркнул политик.
Дубинский отметил, что публичные действия Зеленского расходятся с его истинными мотивами.
Ранее сообщалось, что Зеленский отказался ехать в Эр-Рияд на переговоры с США. Встреча Киева и Вашингтона по урегулированию конфликта состоится в столице Саудовской Аравии в среду, 12 марта.