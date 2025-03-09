На Украине допустили срыв переговоров Зеленским

Депутат Рады Дубинский заявил, что Зеленский попытается сорвать переговоры

Владимир Зеленский будет всеми способами пытаться сорвать переговоры, но его же окружение не даст ему этого сделать. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Вы спрашиваете — будет ли Зеленский срывать переговоры? Конечно, будет; для него власть это выживание, плюс он маниакально одержим», — подчеркнул политик.

Дубинский отметил, что публичные действия Зеленского расходятся с его истинными мотивами.

Ранее сообщалось, что Зеленский отказался ехать в Эр-Рияд на переговоры с США. Встреча Киева и Вашингтона по урегулированию конфликта состоится в столице Саудовской Аравии в среду, 12 марта.