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18:37, 9 марта 2025Из жизни

Раскрыта загадка скелета в цепях

В Иерусалиме нашли скелет женщины, закованный в тяжелые металлические цепи
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: DeStefano / Shutterstock / Fotodom

Израильским археологам удалось раскрыть загадку древнего скелета в цепях, обнаруженного при раскопках недалеко от Иерусалима. Об этом сообщает издание Livescience.

Скелет, закованный в тяжелые металлические цепи, нашли в одной из усыпальниц на месте византийского монастыря. Специалисты предположили, что кости принадлежат аскету, который носил цепи по собственному желанию. Самые почитаемые монахи того времени молились и проповедовали, годами не слезая со столбов. Некоторые из них приковывали себя к ним именно такими цепями.

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При более тщательном анализе останков ученые совершили неожиданное открытие: оказалось, что кости принадлежат женщине. Это крайне необычно. «Использование цепей аскетами-мужчинами широко известно, — объясняет археолог Элизабетта Боаретто, участвовавшая в исследовании. — Свидетельства о женщинах, которые использовали цепи подобным образом, встречаются куда реже».

Результаты исследования изложены в работе, опубликованной в научном журнале Journal of Archaeological Science: Reports.

Ранее сообщалось, что плита с граффити, стоящая в храме Гроба Господня в Иерусалиме, оказалась давно утерянным артефактом. Благодаря узорам на плите ученым удалось понять, что они нашли переднюю панель алтаря крестоносцев, освященного в 1149 году.

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