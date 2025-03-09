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09:28, 9 марта 2025Спорт

Россиянин Ничушкин оформил хет-трик в матче НХЛ

Россиянин Валерий Ничушкин оформил хет-трик в матче «Колорадо» с «Торонто»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Isaiah J. Downing / Reuters

«Колорадо Эвеланш» на своей площадке обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на воскресенье, 9 марта, и завершилась со счетом 7:4 в пользу хозяев. В составе победителей хет-триком отметился российский форвард Валерий Ничушкин, он также сделал одну голевую передачу и был признан первой звездой матча.

В нынешнем сезоне Ничушкин провел 26 матчей в регулярном чемпионате. Он забросил 15 голов и сделал восемь результативных передач.

В ноябре Ничушкин вернулся в НХЛ после отстранения, которое длилось полгода. В течение этого времени он проходил третий этап программы помощи игрокам лиги.

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