Российский игрок НХЛ вернулся на лед после отстранения

Игрок «Колорадо» Ничушкин о возвращении после отстранения: чувствую себя сильным

Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин рассказал о возвращении на лед после полугодового отстранения. Его слова приводятся на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Ничушкин поделился, что шесть месяцев работал почти каждый день и чувствует себя потрясающе. «Я чувствую себя сильным. Я думаю, что сейчас моя голова в порядке. Сейчас я живу одним днем. Просто работаю, сосредотачиваюсь на своих проблемах. Надеюсь, что все получится», — подчеркнул он.

14 мая 2024 года стало известно, что НХЛ на полгода отстранила Ничушкина и поместила на третий этап программы помощи игрокам лиги. 29-летнего российского нападающего лишили заработной платы на этот период.

В январе 2024-го Ничушкин уже участвовал в программе помощи игрокам НХЛ, которая направлена на лечение алкогольной или наркотической зависимости, решение проблем с азартными играми или психическим здоровьем. Хоккеист из-за личных сложностей не доиграл плей-офф два сезона подряд.