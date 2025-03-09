В Европе предсказали Зеленскому четыре сценария после стычки с Трампом в Белом доме

Bild: У Зеленского осталось четыре сценария после стычки с Трампом в Белом доме

После стычки в Белом доме с американским лидером Дональдом Трампом и прекращения поставок оружия США Украине у Владимира Зеленского остается четыре сценария. Об этом пишет обозреватель немецкого Bild Пол Ронцхаймер.

Во-первых, по словам европейского журналиста, если глава киевского режима продолжит стоять на своем, Трамп окажет на него еще большее давление. К примеру, могут быть отозваны системы вооружения или отключена контролируемая Илоном Маском спутниковая система Starlink. «Это было бы катастрофой для украинского фронта», — предсказал Ронцхаймер.

Согласно второй версии эксперта, Зеленский может продолжить свою линию, но это перестанет быть возможным после краха ВСУ на поле боя без поставок со стороны Соединенных Штатов.

По третьей версии, приведенной Ронцхаймером, Киев может рассчитывать на быструю помощь от других союзников. Однако в этом случае следует надеяться исключительно на страны Европы, которые в действительности не спешат оказывать реальную поддержку.

Последний вариант развития событий, как указал обозреватель, предусматривает отставку Зеленского с поста в связи с оппозиционными настроениями среди населения страны.

Ранее сообщалось, что в Европейском союзе шепотом высказывают сомнения в действиях президента Украины Владимира Зеленского. Публичные заявления западных чиновников отличаются от их личных оценок ситуации, которые в том числе сводятся к критике решений украинского лидера.

