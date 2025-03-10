Армия России ударила по укрывавшимся при побеге в здании в Судже бойцам ВСУ

Минобороны: ВС России ударили по зданию в Судже, где укрывались бойцы ВСУ

Армия России ударила по зданию в Судже Курской области, где пытались укрыться во время побега бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

«Военнослужащими разведывательного подразделения группировки войск "Север" в районе населенного пункта Суджа в приграничном районе Курской области с помощью БПЛА было выявлено движение живой силой противника», — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что в здании пыталось укрыться большое количество солдат — это заметил оператор разведывательного беспилотника и передал координаты цели на командный пункт. Командование впоследствии приняло решение нанести огневое поражение по противнику. Средства объективного контроля показали, что было зафиксировано прямое попадание по зданию с ВСУ и взрыв.

Ранее в сети появились кадры уничтожения автомобилей с бойцами ВСУ при попытке побега из Суджи в Сумскую область. Как отмечал военблогер Юрий Подоляка, ночью во время боев за Суджу у противника не было «желающих» въехать в город. Кроме того, контрудары ВСУ, которые были зафиксированы по российским позициям в Курской области 9 и 10 марта, наносились исключительно из Сумской области — это значит, что сил противника внутри Суджи на удары по российским подразделениям нет.