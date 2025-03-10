Военблогер указал на примечательный момент в ночных боях за Суджу

Военблогер Подоляка: Ночью никто из ВСУ не въезжал в Суджу, были попытки уехать

Операторы беспилотных летательных аппаратов заметили примечательный момент в боях за Суджу ночью. Его озвучил военблогер Юрий Подоляка в Telegram-канале.

«На въезд в Суджу из Сумской области "желающих" этой ночью никого не было. А вот из Суджи в Сумы мелкими группами, а иногда и на БМП, противник прорываться пытался», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что контрудары Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые были зафиксированы по российским позициям в Курской области 9 и 10 марта, наносились исключительно из Сумской области. Из этой ситуации военблогер сделал вывод, что сил противника внутри Суджи на удары по российским подразделениям нет.

Армия России перешла в масштабное наступление в Курской области в субботу, 8 марта. За два дня наступления под ее контроль, по официальным данным, перешли семь населенных пунктов, российские военные подобрались к Судже, где бои идут на окраинах. Помимо этого, они вклинились в тыл ВСУ в городе через подземную газовую трубу — более 800 российских штурмовиков прошли по ней более десяти километров.

В сети опубликовали карту наступления Армии России в Курской области. На ней видно, что российские подразделения ведут активные действия на западной окраине части Курской области, остающейся под украинской оккупацией. На карте также показали подготовку к штурму Суджи и прорыв Вооруженных сил России.