Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:26, 10 марта 2025Россия

Военблогер указал на примечательный момент в ночных боях за Суджу

Военблогер Подоляка: Ночью никто из ВСУ не въезжал в Суджу, были попытки уехать
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Операторы беспилотных летательных аппаратов заметили примечательный момент в боях за Суджу ночью. Его озвучил военблогер Юрий Подоляка в Telegram-канале.

«На въезд в Суджу из Сумской области "желающих" этой ночью никого не было. А вот из Суджи в Сумы мелкими группами, а иногда и на БМП, противник прорываться пытался», — говорится в сообщении.

Материалы по теме:
Россия начала штурм Суджи, отряд проник в город по газовой трубе. Как идут бои, грозящие ВСУ окружением в Курской области?
Россия начала штурм Суджи, отряд проник в город по газовой трубе. Как идут бои, грозящие ВСУ окружением в Курской области?
9 марта 2025
«Меня ищут. У меня есть сын» Что происходит с сотнями россиян в Судже — курском городе, который почти полгода назад захватили ВСУ
«Меня ищут. У меня есть сын»Что происходит с сотнями россиян в Судже — курском городе, который почти полгода назад захватили ВСУ
23 января 2025
Узники Суджи. Волонтеры узнали имена сотен людей, остающихся в оккупированном ВСУ городе. Что о них известно?
Узники Суджи.Волонтеры узнали имена сотен людей, остающихся в оккупированном ВСУ городе. Что о них известно?
16 января 2025

Также отмечается, что контрудары Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые были зафиксированы по российским позициям в Курской области 9 и 10 марта, наносились исключительно из Сумской области. Из этой ситуации военблогер сделал вывод, что сил противника внутри Суджи на удары по российским подразделениям нет.

Армия России перешла в масштабное наступление в Курской области в субботу, 8 марта. За два дня наступления под ее контроль, по официальным данным, перешли семь населенных пунктов, российские военные подобрались к Судже, где бои идут на окраинах. Помимо этого, они вклинились в тыл ВСУ в городе через подземную газовую трубу — более 800 российских штурмовиков прошли по ней более десяти километров.

В сети опубликовали карту наступления Армии России в Курской области. На ней видно, что российские подразделения ведут активные действия на западной окраине части Курской области, остающейся под украинской оккупацией. На карте также показали подготовку к штурму Суджи и прорыв Вооруженных сил России.

ЖЗЛ
    Обсудить
    Последние новости

    «Операция Труба». Появились подробности прорыва российских войск в Суджу по газопроводу

    Волочкова решила стать главной певицей России

    Одна страна НАТО провела разведку Калининградской области и зоны СВО

    Висящий на дереве беспилотник нашли неподалеку от базы Черноморского флота

    Начато расследование после наезда такси на людей на остановке в российском городе

    Володин заявил о подготовке в Госдуме к отчету правительства

    США решили закрыть большую часть программ USAID

    В Госдуме назвали удар ВСУ по херсонскому рынку плевком в сторону Трампа

    Трем российским округам предрекли холода

    Врач реабилитировал обвиненные в провоцировании рака чипсы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше