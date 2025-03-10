Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:51, 10 марта 2025Россия

Опубликована карта наступления Российской армии в Курской области

Наступление Российской армии в Курской области показали на карте
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Опубликована карта наступления Российской армии в Курской области. Схему расстановки сил в приграничном регионе показал Telegram-канал «Архангел Спецназа».

На карте видно, что подразделения армии России ведут активные действия на западной окраине части Курской области, остающейся под украинской оккупацией.

Еще один участок продвижения российских войск — приграничная зона. Там российские бойцы пытаются отрезать украинские части от территории Украины и взять их в кольцо.

При этом на карте не отражены последние изменения, в частности, установление контроля российскими войсками еще над рядом населенных пунктов.

10 марта стало известно о возвращении под российский контроль хутора Агроном Курской области. Официального сообщения со стороны Минобороны пока не поступало.

ЖЗЛ
    Обсудить
    Последние новости

    Бои за Суджу усиливаются. Отбиты семь населенных пунктов. Хронология самой крупной операции в приграничье

    Жена гендиректора Black Star заявила о шантаже после взлома в соцсетях

    Опубликована карта наступления Российской армии в Курской области

    Американский регулятор разрешил SpaceX увеличить мощность сигнала связи со смартфоном

    Следователь и прокурор попросили для блогера Митрошиной разные меры пресечения

    В ВСУ признали изобретательность российских войск на поле боя

    Российская теннисистка оценила присутствие на ее матче Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер

    Приближенный к Трампу миллиардер заявил о плане создания антироссийской истерии

    Троих мужчин осудили за причинение российскому бюджету ущерба на 100 миллионов рублей

    Петросян вышел на связь после новостей о госпитализации в реанимацию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше