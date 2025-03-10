Наступление Российской армии в Курской области показали на карте

Опубликована карта наступления Российской армии в Курской области. Схему расстановки сил в приграничном регионе показал Telegram-канал «Архангел Спецназа».

На карте видно, что подразделения армии России ведут активные действия на западной окраине части Курской области, остающейся под украинской оккупацией.

Еще один участок продвижения российских войск — приграничная зона. Там российские бойцы пытаются отрезать украинские части от территории Украины и взять их в кольцо.

При этом на карте не отражены последние изменения, в частности, установление контроля российскими войсками еще над рядом населенных пунктов.

10 марта стало известно о возвращении под российский контроль хутора Агроном Курской области. Официального сообщения со стороны Минобороны пока не поступало.