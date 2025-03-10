Водителям китайских авто дали советы по подготовке к смене сезона

Автоэксперт Стрельников: Китайские автомобили важно подготавливать к зиме

Зимой в России у китайских автомобилей есть слабые места, поэтому важно соблюдать ряд рекомендаций при подготовке к смене сезона, сообщил основатель российско-китайской транспортной компании RusTransChina Александр Стрельников. Советы он дал в беседе с «Лентой.ру».

Российские пользователи отмечают, что, несмотря на использование оцинкованной стали, китайские автомобили подвержены повреждению лакокрасочного покрытия и коррозии под воздействием сильных морозов и реагентов для таяния снега, предупредил эксперт. Так, подвеска становится хрупкой при низких температурах: после 70 тысяч километров пробега детали могут трескаться, что приводит к преждевременному износу.

Кроме того, зимой двигатель запускается с трудом из-за повышенной вязкости масла и снижения емкости аккумулятора, в некоторых моделях требуется несколько попыток для старта, отметил Стрельников. Закупорка топливных линий и снижение эффективности форсунок ухудшают отклик силовой установки, а при холодном запуске мощность заметно падает, уточнил он.

Также, по словам эксперта, в некоторых моделях при низких температурах часто некорректно срабатывают электронные помощники, например, автоматические дворники и датчики. Существуют и скрытые опасности шин и тормозной системы, предупредил он.

Зимние шины имеют недостаточное сцепление, обычные покрышки скользят на льду и снегу, увеличивая тормозной путь. При низких температурах тормозная жидкость теряет текучесть, что может снизить чувствительность тормозов Александр Стрельников автоэксперт

Подходящим вариантом для предотвращения замерзания системы считается замена стеклоомывающей жидкости на зимнюю, рассказал специалист. Помимо этого, возможно нанесение антикоррозийного покрытия на днище и колесные арки, а также регулярное удаление остатков реагентов с кузова.

Важно оптимизировать обслуживание силовой установки, считает эксперт. Так, возможен переход на зимнее масло с улучшенной текучестью, проверка напряжения аккумулятора с учетом замены на модель большей емкости при необходимости. Полезно очищение двигателя от нагара и проверка состояния форсунок и топливного насоса для бесперебойной работы топливной системы.

«Необходимо повышение безопасности шин и тормозов. Подходящими считаются зимние шины или цепи противоскольжения, а также регулярная проверка давления в шинах. Возможна замена тормозной жидкости на зимний вариант и контроль износа тормозных колодок. Полезно тестирование электронных систем и очищение датчиков от наледи. В качестве подготовки к экстренным ситуациям подходит наличие аварийного набора и запаса антифриза, предохранителей и других расходников», — заключил Стрельников.

Ранее CEO проекта Likvi.com Александр Коротков назвал стабильную среднесуточную температуру выше плюс 7 градусов главным признаком того, что пора менять зимние шины на летние.

