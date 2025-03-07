Автолюбителям назвали главный признак необходимости замены резины на летнюю

Автоэксперт Коротков призвал менять резину только при стабильном потеплении

Разные составы резиновой смеси у зимних и летних шин обеспечивают их эффективность в определенных температурных диапазонах, рассказал CEO проекта Likvi.com Александр Коротков. В беседе с «Лентой.ру» он назвал автолюбителям главный признак того, что необходимо менять покрышки.

Зимняя резина остается мягкой даже в сильные морозы, что гарантирует сцепление с дорогой, но в теплую погоду, при температуре плюс 7-9 градусов и выше, эта особенность превращается в проблему, сообщил эксперт. Она становится слишком мягкой, из-за чего ухудшается управляемость, увеличивается тормозной путь, возрастает износ.

В свою очередь, летние шины, рассчитанные на работу в теплых условиях, обеспечивают более надежное сцепление и меньший износ на асфальте при положительных температурах. Поэтому определяющий признак того, что пришло время менять зимнюю резину на летнюю — стабильная среднесуточная температура выше плюс 7 градусов Александр Коротков автоэксперт

При этом важно ориентироваться не на единичные теплые дни, а на стабильное потепление, отметил эксперт. Так, если ночные температуры продолжают опускаться ниже плюс 5 градусов, торопиться с заменой шин не стоит. По словам Короткова, в разных регионах сроки перехода на летнюю резину могут отличаться: в южных широтах этот период наступает уже в марте-апреле, в северных — ближе к маю.

Ранее технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов FIT SERVICE Никита Родионов рассказывал, что в Москве можно планировать смену резины в последнюю неделю марта.

