Хинштейн пообещал увековечить имя Героя России Чебнева

Хинштейн: Имя Героя России Чебнева увековечат на курской земле

Имя Героя России Сергей Чебнева, с позывным Отмель, тело которого нашли в Малой Локне, увековечат. Об этом сообщил врио главы Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Обязательно увековечим имя Героя и в Малой Локне, где совершен подвиг ценою жизни, и в Курчатове — куда не допустил врага», — написал чиновник.

6 марта президент Владимир Путин передал звезду Героя России вдове офицера Ольге Чебневой, которая воспитывает троих детей и занимается общественной работой.

10 марта военкор «Комсомольской правды» Александр Коц сообщил, что в Курской области обнаружили тело Чебнева. По его словам, бойцы 9-го полка прибыли забрать командира из «Брестской крепости» в Малой Локне.