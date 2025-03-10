Кандидат в президенты МОК обратился к недовольным критериями допуска россиян

Ватанабэ заявил, что хочет услышать недовольных критериями допуска FIG россиян

Глава Международной федерации гимнастики (FIG) и кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК) Моринари Ватанабэ обратился к недовольным критериями допуска российских спортсменов к международным турнирам. Его слова приводит РИА Новости.

Ватанабэ заявил, что хочет услышать позицию недовольных критериями допуска FIG. «Спорт должен объединять, дарить дружбу и не должен быть инструментом для ненависти», — посчитал он.

Ранее стало известно, что 12 российских представителей спортивной гимнастики получили нейтральный статус. В том числе его выдали олимпийской чемпионке Ангелине Мельниковой.

В июле 2023 года FIG объявила о допуске россиян на международные соревнования в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. Представители страны отказались подавать заявки для участия в квалификационных турнирах и пропустили Олимпиаду-2024 в Париже.