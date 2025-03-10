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16:03, 10 марта 2025Спорт

Объявлен еще один соперник сборной России по футболу

Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с Гренадой 19 марта
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с Гренадой. Об этом объявлено на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Игра пройдет 19 марта в Москве на «ВТБ Арене». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Гренада занимает 174-ю строчку в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).

В марте подопечные Валерия Карпина проведут еще один матч. 25 марта российские футболисты встретятся с Замбией на том же стадионе. Африканская сборная занимает 87-ю строчку в рейтинге ФИФА.

Ранее был объявлен расширенный состав сборной на ближайшие товарищеские матчи. В частности, в него вошли выступающие за рубежом братья Алексей (американская «Атланта») и Антон (швейцарский «Сьон») Миранчуки.

Российские сборные и клубы с марта 2022 года не принимают участия в розыгрышах международных турниров из-за санкций со стороны ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Команды проводят только товарищеские матчи.

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