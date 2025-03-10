Олимпийский чемпион сделал прогноз о дате рекорда Овечкина

Олимпийский чемпион Александр Кожевников сделал прогноз о дате рекорда российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина по количеству голов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводит «Чемпионат».
Кожевников заявил, что Овечкин побьет рекорд в следующем сезоне. «Дай бог, чтобы сейчас, однако я все же считаю, что это произойдет на следующий год», — посчитал он.
Ранее 10 марта Овечкин забросил 886-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ в матче против «Сиэтл Кракен». Он сократил отставание от бомбардирского рекорда канадца Уэйна Гретцки до восьми шайб.
Кроме того, Овечкин повторил еще один рекорд Гретцки. Они сравнялись по голам за один календарный месяц (157 шайб).