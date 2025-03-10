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01:35, 10 марта 2025Спорт

Овечкин сократил отставание от Гретцки до восьми голов

Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки в НХЛ до восьми шайб
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Mark Goldman / Icon Sportswire / Global Look Press

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 886-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Хоккеист отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против команды «Сиэтл Кракен». При счете 3:2 в пользу «столичных» он забросил шайбу в пустые ворота, закрепив победу своего клуба.

Овечкин сократил отставание от бомбардирского рекорда канадца Уэйна Гретцки до восьми шайб. Он также стал первым россиянином, набравшим 1600 очков в НХЛ.

Ранее форвард «Акрона» Артем Дзюба пошутил о голах Овечкина в пустые ворота. «Если бы у меня тоже соперники снимали вратаря, я тоже был бы хорош», — смеясь, сказал футболист.

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