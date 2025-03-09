Дзюба пошутил о голах Овечкина в пустые ворота

Дзюба об Овечкине: Если бы мои соперники снимали вратаря, я тоже был бы хорош

Форвард «Акрона» Артем Дзюба пошутил о голах нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина в пустые ворота. Его слова приводит «Чемпионат».

«Если бы у меня тоже соперники снимали вратаря, я тоже был бы хорош», — смеясь, сказал футболист. Дзюба добавил, что поддерживает связь с хоккеистом, они видятся у общих знакомых.

9 марта Дзюба забил 234-й гол в карьере и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Он обошел по этому показателю завершившего карьеру Александра Кержакова, на счету которого 233 забитых мяча.

Овечкин довел общее количество голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 885. Россиянин сократил отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки по количеству шайб в регулярных чемпионатах до девяти.

