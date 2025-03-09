Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Крылья Советов
0:2
Завершен
Акрон
Мир Российская Премьер-лига|20-й тур
Гавр
1:1
2-й тайм
live
Сент-Этьен
Франция — Лига 1|25-й тур
Рубин
2:1
2-й тайм
live
Спартак М
Мир Российская Премьер-лига|20-й тур
Манчестер Юнайтед
1:0
2-й тайм
live
Арсенал
Англия — Премьер-лига|28-й тур
Миннесота Уайлд
Сегодня
22:30 (Мск)
Питтсбург Пингвинз
НХЛ — регулярный чемпионат
Ювентус
Сегодня
22:45 (Мск)
Аталанта
Италия — Серия А|28-й тур
Реал Сосьедад
Сегодня
23:00 (Мск)
Севилья
Испания — Примера|27-й тур
20:51, 9 марта 2025Спорт

Дзюба пошутил о голах Овечкина в пустые ворота

Дзюба об Овечкине: Если бы мои соперники снимали вратаря, я тоже был бы хорош
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Форвард «Акрона» Артем Дзюба пошутил о голах нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина в пустые ворота. Его слова приводит «Чемпионат».

«Если бы у меня тоже соперники снимали вратаря, я тоже был бы хорош», — смеясь, сказал футболист. Дзюба добавил, что поддерживает связь с хоккеистом, они видятся у общих знакомых.

9 марта Дзюба забил 234-й гол в карьере и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Он обошел по этому показателю завершившего карьеру Александра Кержакова, на счету которого 233 забитых мяча.

Овечкин довел общее количество голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 885. Россиянин сократил отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки по количеству шайб в регулярных чемпионатах до девяти.

    Обсудить
    Последние новости

    Число погибших в результате удара ВСУ по рынку в Херсонской области выросло

    SHAMAN назвал Екатерину Мизулину своей девушкой

    Сидящая на крыше балкона «обезьяна» вызвала переполох среди жителей центра Москвы

    Дзюба пошутил о голах Овечкина в пустые ворота

    Хинштейн сообщил о сложностях переброски российских военных в Курской области

    Илон Маск жестко ответил главе МИД Польши после его слов о замене Starlink

    Министерство обороны России сообщило об освобождении еще трех сел в Курской области

    Норвежцы признались в мошенничестве на чемпионате мира по прыжкам с трамплина

    По факту удара ВСУ по рынку в Херсонской области возбудили дело

    Бездомная собака напала на двух детей в Красноярском крае

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше