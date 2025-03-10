В России разработали специальное питание для незрячих футболистов

В РОСБИОТЕХе разработали специальное питание для незрячих футболистов

Ученые Российского биотехнологического университета (РОСБИОТЕХ) разработали специальный вид питания, адаптированный под физиологические особенности незрячих футболистов. Об особенностях разработки «Ленте.ру» рассказали в учреждении.

Авторство принадлежит студентке четвертого курса кафедры биотехнологии и биоорганического синтеза РОСБИОТЕХа Ксении Чемодановой. Под руководством директора Института прикладной биотехнологии и пищевой инженерии имени академика РАН И.А. Рогова, кандидата технических наук Дмитрия Куликова она разработала особый коктейль из сублимированных пюре с микробиологическими культурами, который поможет паралимпийцам восполнить дефицит витаминов и минералов

Опираясь на биохимические исследования, в РОСБИОТЕХе выяснили, что у незрячих футболистов в связи с интенсивными физическими нагрузками и состоянием их здоровья может возникнуть дефицит кальция, железа и витамина D. Кроме того, ученые подчеркнули, что физическая активность незрячих спортсменов отличается от нагрузки у спортсменов с обычным зрением, что объясняется большим напряжением нервной системы, снижением мобилизационных возможностей и качества восстановления после нагрузок.

На данный момент вопрос питания незрячих футболистов и параспортсменов в целом мало изучен. При разработке рецептуры мы описались на результаты оценки морфо-функционального состояния и биохимического анализа выбранной группы параспортсменов, а также на данные по пищевой ценности продуктов. Рецептура была подобрана так, чтобы восполнить дефицит необходимых макро- и микроэлементов, а также повысить физическую работоспособность Дмитрий Куликов научный руководитель проекта

На данный момент, как рассказали в РОСБИОТЕХе, уже проведены необходимые измерения и разработана рецептура с учетом актуальных сведений в области спортивной нутрициологии. Сейчас автор разработки проектирует коктейль, чтобы апробировать его в соревновательный период с участием сборной команды России по футболу слепых.

Ранее нутрициолог Марина Иванова рассказала об опасных для здоровья сочетаниях витаминов. Она рассказала, что, если прием витаминов и минералов не дает эффекта или ухудшает самочувствие, дело может быть их в неправильном сочетании.

