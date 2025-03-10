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16:04, 10 марта 2025РоссияЭксклюзив

В России указали на катастрофическое положение ВСУ

Депутат Швыткин заявил о катастрофическом положении ВСУ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Reuters

Сегодня отмечается катастрофическое положение Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Своим мнением депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Я хочу отметить, что ВСУ в массовом порядке отступают практически на всех направлениях линии фронта. Царит хаос, панические настроения, неуправляемость подразделений практически везде, особенно на Курском направлении», — указал Швыткин.

Депутат отметил, что отступление военных в таком хаотичном виде всегда влечет за собой деморализацию армии.

«ВСУ нужно сделать выводы в отношении их президента, который сегодня нелегитимен. Им нужно принимать соответствующие меры: поворачивать оружие против режима. Я думаю, солдаты и офицеры ВСУ все больше осознают пагубность действий руководства своей страны», — заключил Швыткин.

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Ранее бойцы украинской 47-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) вышли из Курской области. 10 марта стало известно, что российские войска вернули под контроль 32 населенных пункта с момента вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024 года.

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