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15:28, 10 марта 2025Экономика

Поставки куриных яиц в Россию заметно упали

Россельхознадзор: Поставки куриных яиц в РФ сократились на 15 % в начале года
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

С начала января по 7 марта 2025 года суммарные объемы импорта куриных яиц в Россию сократились примерно на 15 процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го. О заметном снижении поставок в РФ одного из ключевых продуктов питания сообщает Россельхознадзор со ссылкой на данные ФГИС «ВетИС».

За отчетный период в страну завезли в общей сложности 144,2 миллиона яиц. Для сравнения, годом ранее показатель находился на уровне в 170,5 миллиона штук. Таким образом, за 12 месяцев импорт этой продукции в РФ упал на 26,3 миллиона штук, уточнили в ведомстве.

Заметное снижение импорта в Россельхознадзоре связали в том числе с увеличением объемов внутреннего производства. Так, по итогам первого месяца 2025 года выпуск этой продукции в России вырос на 182 миллиона штук. Если в январе 2024-го показатель составлял 3,173 миллиарда единиц, то в начале 2025-го — 3,355 миллиарда.

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Куриные яйца оказались одним из самых подорожавших продуктов питания в России в 2023-2024 годах. Согласно данным Федеральной службы государственной статистики (Росстата), десяток этого вида яиц в стране подорожал в среднем на 48,5 процента с мая 2023-го по конец весны 2024-го. Сильнее за отчетный период выросла в стоимости только свекла (плюс 71 процент).

В прошлом году ситуацию с ценами на яйца в России в целом удалось стабилизировать. По итогам 2024-го розничная стоимость десятка яиц снизилась в среднем на 11,2 процента при общем уровне годовой инфляции в 9,52 процента. Самым же подорожавшим продуктом оказался картофель. Его розничная стоимость подскочила на 92 процента и к концу декабря составила 56,9 рубля за килограмм.

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