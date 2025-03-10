Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:50, 10 марта 2025Интернет и СМИ

Россиянам рассказали, что делать при поступлении на карту денег от незнакомцев. Какой шаг необходимо предпринять в первую очередь?

МВД: При переводе денег от незнакомцев необходимо обратиться в банк
Александра Д Борисова
Александра Д Борисова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

В МВД рассказали, что делать при поступлении на карту денег от незнакомцев. Там пояснили, что подобные переводы могут быть не просто ошибкой, а началом мошенничества.

Сообщение о зачислении средств вовсе может оказаться поддельным. Для начала следует проверить счет в личном кабинете банка. Если деньги действительно поступили, следует обратиться в банк. «Немедленно сообщите в ваш банк о неожиданном поступлении средств. Банк зарегистрирует ваше обращение и проведет проверку», — заявили в ведомстве.

Главное — зафиксировать факт обращения в банк, так как это поможет доказать добросовестность получателя, если вдруг начнутся разбирательства, отметил эксперт по информационной безопасности, замгендиректора Staffcop Юрий Драченин.

Материалы по теме:
В России теперь можно запретить себе брать кредиты, чтобы защититься от мошенников. Какие новые схемы обмана они придумают?
В России теперь можно запретить себе брать кредиты, чтобы защититься от мошенников. Какие новые схемы обмана они придумают?
4 марта 2025
«Ваши деньги в безопасности» Кто и как защищает россиян от мошенников
«Ваши деньги в безопасности»Кто и как защищает россиян от мошенников
28 января 2025

Россиян предупредили об опасности возврата поступивших от неизвестного денег

«Если же вам кто-то настойчиво пишет и требует вернуть перевод — предложите им обратиться в банк. Часто мошенники давят психологически, хотя никаких проблем обратиться в службу поддержки нет. Только обращение через официальные каналы может гарантировать, что вас не втягивают в схему мошенничества», — сказал Драченин.

Перевод денежных средств от незнакомцев может быть частью мошеннических схем по отмыванию денег и по закону может стать причиной привлечения к уголовной ответственности получателя как соучастника. Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин также добавил, что, отправляя деньги, россиянин практически теряет возможность их вернуть — особенно в том случае, если перевод, например, был осуществлен на анонимный или зарубежный счет.

Кроме того, в МВД уточнили, что нельзя тратить средства до выяснения обстоятельств, так как это может быть расценено как необоснованное обогащение. Это, в свою очередь, влечет за собой обязательство возврата суммы и судебные издержки.

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Названы восемь эффективных тактик мошенников в общении с жертвами

Злоумышленники специально создают ощущение срочности, чтобы их собеседник не мог мыслить критически, и нередко представляются сотрудниками авторитетных структур, например банка или правоохранительных органов, для большего доверия.

В МВД также рассказали, что аферисты могут оказывать эмоциональное давление и, напротив, делать комплименты. К примеру, в одном случае они могут заявлять о попадании родственников в критическую ситуацию или якобы обращаться за помощью по поимке преступника. В некоторых случаях мошенники пытаются создать иллюзию доверия, используют сложную терминологию, которая может вызвать у собеседника страх показаться некомпетентным, обращаются к своей жертве по имени и отчеству или используют технику «нога в двери». Суть последнего приема заключается в том, что злоумышленники просят человека выполнить небольшую просьбу (например, назвать имя), а затем требуют большего.

    Обсудить
    Последние новости

    Бои за Суджу усиливаются. Отбиты семь населенных пунктов. Хронология самой крупной операции в приграничье

    Мошенники попытались обмануть Тину Канделаки, но получили неожиданный ответ. Журналистка показала переписку в WhatsApp

    Северная Корея предупредила о возможном начале войны из-за одной случайной ошибки

    Бывший «ангел» Victoria's Secret показала обнаженное фото

    Жена гендиректора Black Star заявила о шантаже после взлома в соцсетях

    Опубликована карта наступления Российской армии в Курской области

    Американский регулятор разрешил SpaceX увеличить мощность сигнала связи со смартфоном

    Следователь и прокурор попросили для блогера Митрошиной разные меры пресечения

    В ВСУ признали изобретательность российских войск на поле боя

    Российская теннисистка оценила присутствие на ее матче Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше