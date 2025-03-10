Россиянам рассказали, что делать при поступлении на карту денег от незнакомцев. Какой шаг необходимо предпринять в первую очередь?

МВД: При переводе денег от незнакомцев необходимо обратиться в банк

В МВД рассказали, что делать при поступлении на карту денег от незнакомцев. Там пояснили, что подобные переводы могут быть не просто ошибкой, а началом мошенничества.

Сообщение о зачислении средств вовсе может оказаться поддельным. Для начала следует проверить счет в личном кабинете банка. Если деньги действительно поступили, следует обратиться в банк. «Немедленно сообщите в ваш банк о неожиданном поступлении средств. Банк зарегистрирует ваше обращение и проведет проверку», — заявили в ведомстве.

Главное — зафиксировать факт обращения в банк, так как это поможет доказать добросовестность получателя, если вдруг начнутся разбирательства, отметил эксперт по информационной безопасности, замгендиректора Staffcop Юрий Драченин.

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«Если же вам кто-то настойчиво пишет и требует вернуть перевод — предложите им обратиться в банк. Часто мошенники давят психологически, хотя никаких проблем обратиться в службу поддержки нет. Только обращение через официальные каналы может гарантировать, что вас не втягивают в схему мошенничества», — сказал Драченин.

Перевод денежных средств от незнакомцев может быть частью мошеннических схем по отмыванию денег и по закону может стать причиной привлечения к уголовной ответственности получателя как соучастника. Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин также добавил, что, отправляя деньги, россиянин практически теряет возможность их вернуть — особенно в том случае, если перевод, например, был осуществлен на анонимный или зарубежный счет.

Кроме того, в МВД уточнили, что нельзя тратить средства до выяснения обстоятельств, так как это может быть расценено как необоснованное обогащение. Это, в свою очередь, влечет за собой обязательство возврата суммы и судебные издержки.

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

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Злоумышленники специально создают ощущение срочности, чтобы их собеседник не мог мыслить критически, и нередко представляются сотрудниками авторитетных структур, например банка или правоохранительных органов, для большего доверия.

В МВД также рассказали, что аферисты могут оказывать эмоциональное давление и, напротив, делать комплименты. К примеру, в одном случае они могут заявлять о попадании родственников в критическую ситуацию или якобы обращаться за помощью по поимке преступника. В некоторых случаях мошенники пытаются создать иллюзию доверия, используют сложную терминологию, которая может вызвать у собеседника страх показаться некомпетентным, обращаются к своей жертве по имени и отчеству или используют технику «нога в двери». Суть последнего приема заключается в том, что злоумышленники просят человека выполнить небольшую просьбу (например, назвать имя), а затем требуют большего.