Спецпосланник Трампа и глава МИД Польши обсудили переговоры по Украине

Келлог и Сикорский обсудили предстоящие переговоры США и Украины в Эр-Рияде

Глава МИД Польши Радослав Сикорский и спецпосланник президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию Кит Келлог поговорили по телефону. Стороны обсудили предстоящие переговоры Вашингтона и Киева в Эр-Рияде, проинформировал польский МИД в соцсети X.

«Министр Радослав Сикорский поговорил по телефону со спецпредставителем США Китом Келлогом о мирных переговорах между США и Украиной в Эр-Рияде», — сказано в сообщении.

Так, обе стороны подчеркнули необходимость заключения справедливого мира. После разговора министр Сикорский связался с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.

Ранее спецпосланник Трампа Стив Уиткофф заявил, что американская и украинская делегации в ходе переговоров в Саудовской Аравии обсудят территориальные вопросы, соглашение по редкоземельным металлам и передачу разведданных. Он также подчеркнул, что американская сторона ожидает «значительного прогресса» от переговоров в Саудовской Аравии.