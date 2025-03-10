Ученые назвали сроки наступления ледникового периода

Science: через 10 тысяч лет начнется новый ледниковый период

Через 10 тысяч лет на Земле начнется новый ледниковый период. Об этом пишет Science.

По прогнозам ученых Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, на Среднюю полосу России надвинется ледник высотой в несколько километров. Они сделали такой вывод, основываясь на прошлых периодах глобального похолодания, связывая их с колебаниями земной оси.

При этом оговаривается, что человечество уже нарушило природные циклы. Из-за интенсивных выбросов углекислого газа есть вероятность не дождаться нового ледникового периода.

В декабре 2024 года глава МЧС России Александр Куренков заявил, что опасных природных явлений будет становиться больше. По его мнению, это отразится на росте количества чрезвычайных ситуаций. «Прогнозы мы строим на основе данных Росгидромета», — сказал он. По его словам, специалисты ежегодно констатируют увеличение количества опасных погодных явлений и связывают это с изменением климата. Глава МЧС добавил, что уже все чаще наблюдаются аномально высокие или низкие температуры.