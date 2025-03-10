В FIS отреагировали на призыв главы МОК допустить россиян

FIS: Для определения по вопросу допуска россиян нет утвержденных временных рамок

В Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS) отреагировали на призыв президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха изучить возможности допуска россиян к квалификационным олимпийским турнирам Игр-2026. Комментарий организации приводит ТАСС.

«Для FIS ситуация ясна и остается неизменной: любое решение относительно участия нейтральных спортсменов в соревнованиях FIS является прерогативой совета FIS, который постоянно рассматривает и обсуждает этот вопрос», — заявили в федерации. Отмечается, что для определения по вопросу допуска россиян нет утвержденных временных рамок.

Ранее Бах заявил: «Миссия олимпийского движения — объединять». Глава МОК добавил, что федерациям зимних видов спорта необходимо очень внимательно изучить этот вопрос.

В начале 2022 года большинство спортивных организаций, включая FIS, отстранили россиян и белорусов от турниров по рекомендации МОК. К летним Играм-2024 представители стран были допущены в нейтральном статусе с рядом оговорок и ограничений.