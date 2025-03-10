В Подмосковье прогремел взрыв, начался мощный пожар. Что произошло и что известно о жертвах?

Унесший жизни четырех человек пожар в агрокомплексе в Подмосковье сняли на видео

Взрыв произошел в агрокомплексе в Подмосковье, после этого разгорелся мощный пожар, попавший на видео. Четырех человек в результате случившегося спасти не удалось.

ЧП произошло у деревни Высоково в Московской области. Вероятной причиной взрыва называют воспламенение газа. По данным МЧС, пожар вспыхнул в тепличном комплексе, площадь возгорания составила 1050 квадратных метров. В тушении приняли участие 22 сотрудника спасательного ведомства.

Как рассказали Shot очевидцы, был слышен мощный взрыв. После этого начался серьезный пожар «высотой 20-30 метров» в тепличном комплексе. По словам местных, в агрокомплексе «рванул газ». Зарево от пламени было видно за несколько километров.

Ранее мощный пожар произошел на складе в Московской области

Пламя охватило хранилище пластиковой продукции на площади девять тысяч «квадратов» в деревне Большое Буньково в Ногинском районе Подмосковья. 45 сотрудников и 10 единиц техники МЧС были задействованы на месте происшествия. Тушение осложняло наличие внутри помещения газовых баллонов и обрушение кровли.

Причиной пожара на складе мог стать аварийный режим работы проводки или плафона освещения, сообщала пресс-служба региональной прокуратуры. По данным ведомства, пожар локализовали на площади 9,5 тысячи квадратных метров.

Два человека стали жертвами пожара в санатории в Мытищах

При пожаре в санатории МВД «Березовая роща» в Мытищинском городском округе в начале февраля не удалось спасти двух человек. По имеющейся информации, в санатории загорелась комната, где проживали сотрудники оздоровительного учреждения. Причиной возгорания могла стать неисправность обогревателя.

Эпицентр находился в комнатах, которые занимала семья — мужчина с женой, двумя детьми и их бабушкой. В результате пожара не выжили 62-летняя женщина и ее трехлетняя внучка. Мужчина был экстренно доставлен в реанимацию. Позднее он пояснил, что загорелась подушка, которая лежала возле обогревателя.