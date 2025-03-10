В популярном у туристов регионе России объявили штормовое предупреждение

МЧС: На территории Северной Осетии объявили штормовое предупреждение

На территории Северной Осетии объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному у туристов региону опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС России.

Отмечается, что 10 и 11 марта в горах республики будет лавиноопасно. По данным спасателей, существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Алагирского района, связанных с повреждением опор ЛЭП, домов, автомобильных дорог, мостов и объектов инфраструктуры.

В связи с этим сотрудники ведомства призвали граждан соблюдать все необходимые меры безопасности. «Если вас захлестнуло лавиной, делайте широкие движения так, будто вы плывете, чтобы удерживаться на поверхности снежного потока», — добавили они.

Ранее на территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. В МЧС уведомили, что до 11 марта, в горах Кубани и Республики Адыгея будет лавиноопасно выше 1,5 тысячи метров.